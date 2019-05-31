Обвал шахты Лесная: горняков не должно было быть в зоне трагедии

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Горняки не должны были находиться в той части шахты "Лесная №6" предприятия Львовуголь, где 29 мая произошло обрушение породы. Об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время часа вопросов к правительству в Раде.

По словам замминистра, по предварительной информации, по паспорту участка шахтеры в том месте, где произошла авария, не должны были находиться без соответствующих предупредительных мер и присутствия старшего инженерно-технического надзора.

Он уточнил, что пока это только предварительные выводы о причинах трагедии. Пока нет окончательного вывода экспертной комиссии

"Только после того, как он будет, мы сможем назвать точную причину аварии, все обстоятельства”, - сказал Корзун.

29 мая 2019 года под Червоноградом на шахте "Лесная №6" ночью произошло обрушение породы, в результате чего погибли два горняка.

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