ГБР заявляет, что в раздевалках клуба Порошенко нашли камеры

5 элемент (Фото с сайта клуба)

По результатам обысков в спортивном клубе 5 элемент, совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко, якобы были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту обнаруженных предметов, которые якобы имеют признаки технических спецсредств негласного получения информации, которые на момент изъятия возможно находились в рабочем состоянии.

Вмонтированные линзы видеокамер, по данным ГБР, были подсоединены к сетевому кабелю.

"Впервые за много лет существования нашего фитнес-клуба случилось непредвиденное. Правоохранителями на некоторое время были закрыты его двери перед нашими гостями <...> События не связаны с нашей деятельностью. Нашей вины нет и мы сами несем финансовые и репутационные потери", - заявили в 5 элементе, комментируя вчерашние обыски.