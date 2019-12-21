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ГБР заявляет, что в раздевалках клуба Порошенко нашли камеры

ГБР заявляет, что в раздевалках клуба Порошенко нашли камеры - Фото
5 элемент (Фото с сайта клуба)
21.12.2019, 14:58

Вчера сотрудники ГБР и СБУ обыскали спортивный клуб 5 элемент

По результатам обысков в спортивном клубе 5 элемент, совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко, якобы были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований. 

Следователи ГБР зарегистрировали уголовное производство по факту обнаруженных предметов, которые якобы имеют признаки технических спецсредств негласного получения информации, которые на момент изъятия возможно находились в рабочем состоянии. 

Вмонтированные линзы видеокамер, по данным ГБР, были подсоединены к сетевому кабелю. 

"Впервые за много лет существования нашего фитнес-клуба случилось непредвиденное. Правоохранителями на некоторое время были закрыты его двери перед нашими гостями <...> События не связаны с нашей деятельностью. Нашей вины нет и мы сами несем финансовые и репутационные потери", - заявили в 5 элементе, комментируя вчерашние обыски.

  • Вчера сотрудники ГБР и СБУ обыскали спортивный клуб 5 элемент.
  • Также НАБУ обыскало редакцию телеканала Думская в Одессе, который принадлежит однопартийцу Порошенко. 
  • Обыски также проходили в офисе партии Порошенко. 
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5 элемент Петр Порошенко гбр
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