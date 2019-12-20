НАБУ пришло с обысками на телеканал Думская в Одессе - видео

Сегодня утром детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками на одесский телеканал Думская ТВ. Об этом сообщает Думская.

"Работников канала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы", - говорится в заявлении.

Корреспонденту LIGA.net сообщили в НАБУ, что обыски связаны с расследованием о возможных злоупотреблениях членами Облсовета. Они в 2018 году якобы неправомерно продали ООО "Шаг вперед" нежилые помещения на Лидерсовском бульваре. Следствие считает, что документы о продаже могут находится в редакции, поскольку у ООО "Шаг вперед" и канала Думская ТВ одни и те же собственники.

НАБУ заверяет: обыски никак не связаны с деятельностью журналистов.

Нардеп Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что канал принадлежит его "другу". Обыски связал с тем, что он недавно подал депутатское обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уволить директора НАБУ Артема Сытника, которого днями ранее признали виновным в коррупционном правонарушении и включили в реестр коррупционеров.

10 мая 2019 года ГПУ вызвала Сытника на допрос насчет отдыха с семьей на одной из охотничьих баз в Ровенской области, за который он якобы не платил. Сюжет был показан на канале 1+1

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Фото, видео: dumskaya.net