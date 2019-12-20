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В партии Порошенко отреагировали на обыски ГБР в их офисе

В партии Порошенко отреагировали на обыски ГБР в их офисе - Фото
Фото - пресс-служба Евросолидарности
20.12.2019, 16:51

В Европейской солидарности заявляют о "политическом преследовании"

В партии Европейская солидарность отреагировали на обыски Госбюро расследований в их офисе, а также на обыски Национального антиокоррупционного бюро в офисе телеканала Думская в Одессе, назвав произошедшее "политическим преследованием". Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии. 

"Сегодня с утра неизвестные в балаклавах заблокировали работу офиса партии Евросолидарность по адресу ул. Лаврская, 16. Молодые люди спортивной наружности со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что это "спецоперация" проводится сотрудниками ГБР", - заявили в пресс-службе. 

В партии заявляют, что произошедшее якобы связано с "попытками властью свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества". 

Обыски в офисе партии и на телеканале Думская в Одессе, по данным Евросолидарности, прошли одновременно, что якобы "свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований". 

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Петр Порошенко обыски европейская солидарность
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