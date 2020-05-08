Обыски в исполкоме Харькова. Причиной стали осветительные работы в городе: фото

Фото: пресс-служба НПУ

Сегодня, 8 мая, в Харьковском городском совете провели серию обысков. По версии правоохранителей, причиной их проведения стало возможное завладение бюджетными средствами во время проведения в городе осветительных работ. Об этом сообщается пресс-службами прокуратуры Харьковской области и местного подразделения Нацполиции.

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Всего было проведено 20 обысков в департаментах и коммунальных предприятиях местного горсовета, а также по месту проживания их руководителей. При обысках была изъята первичная бухгалтерская и финансово-хозйяственная документация. Сообщается, что предполагаемое завладение бюджетными средствами могло осуществляться группой лиц при злоупотреблении ими служебным положением.

По версии Нацполиции Харьковской области, некие юридические лица умышленно в пять раз завысили стоимость оборудования, которое использовалось во время проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Из-за чего городской бюджет недополучил более 800 000 грн.

В частности, в процессе досудебного расследования было установлено, что должностные лица компаний-подрядчиков закупали осветительное оборудование по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали его стоимость в несколько раз. После этого в Департаменте жилищного хозяйства Харьковского исполкома якобы принимали эти работы и перечисляли деньги на счета подрядчиков.Общая сумма по заключенным договорам составила около 28 млн грн, из которых 13 млн уже было перечислено.

Все следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им при злоупотреблении служебным положением), максимальный срок наказания по которой составляет до восьми лет лишения свободы. Сообщения о подозрении на текущий момент никому вручены не были.

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