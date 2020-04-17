Бомба на входе в ТРЦ в Харькове. СБУ объявила подозрение в терроризме: фото

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение в совершении террористического акта жителю Донецкой области, который якобы планировал взорвать бомбу в ТРЦ в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, в феврале мужчина заложил самодельное взрывное устройство, собранное на основе ручной гранаты, у входа в ТРЦ. Той же ночью взрывчатку обнаружили охранники центра и обезвредили саперы.
Сотрудники СБУ установили личность фигуранта, несмотря на то, что он не оставил следов. Он также проживал под чужим именем, использовал несколько комплектов поддельных документов, менял место жительства и номерные знаки на своем авто.
5 марта мужчина был задержан в Борисполе в ходе спецоперации. Он пытался скрыться от правоохранителей и угрожал им оружием.
В ходе обыска по месту жительства были изъяты оружие, патроны, дымовая шашка, поддельные документы с его фото, четыре номерных знака для автомобиля и электронные устройства для считывания кодов автомобильных сигнализаций.
Установлено, что он несколько лет находится в розыске и скрывается от правоохранителей из-за причастности к ряду других преступлений, а именно к участию в деятельности незаконных вооруженных формирований и незаконном завладении транспортным средством.