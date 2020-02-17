Харьков. На входе в ТРЦ обезвредили бомбу: расследуют как теракт

Около часу ночи 17 февраля в урне на входе в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове обнаружили самодельное взрывное устройство, которое затем успешно обезвредили взрывотехники местной полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Правоохранители не опубликовали названия торгового центра. Однако известно, что по адресу Академика Павлова, 44Б находится ТРЦ "Французский бульвар". Корреспондент LIGA.net пытался связаться с администрацией центра, но там на звонок не ответили.
В результате инцидента открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). Полиция ищет причастных к преступлению.
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