Харьков. На входе в ТРЦ обезвредили бомбу: расследуют как теракт

ТРЦ Французский бульвар в Харькове (скриншот видео Kirill Neiezhmakov Timelapse & Hyperlapse, YouTube)

Около часу ночи 17 февраля в урне на входе в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове обнаружили самодельное взрывное устройство, которое затем успешно обезвредили взрывотехники местной полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители не опубликовали названия торгового центра. Однако известно, что по адресу Академика Павлова, 44Б находится ТРЦ "Французский бульвар". Корреспондент LIGA.net пытался связаться с администрацией центра, но там на звонок не ответили.

В результате инцидента открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). Полиция ищет причастных к преступлению.

22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрыв . Погибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык.

троих фигурантов дела о теракте у Дворца спорта осудили на пожизненное заключение с конфискацией, однако освободили в рамках обмена пленными. 28 декабря 2019-го

17 января СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР", который осматривал метро Харькова для подготовки терактов.

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