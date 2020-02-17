Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Харьков. На входе в ТРЦ обезвредили бомбу: расследуют как теракт

Харьков. На входе в ТРЦ обезвредили бомбу: расследуют как теракт - Фото
ТРЦ Французский бульвар в Харькове (скриншот видео Kirill Neiezhmakov Timelapse & Hyperlapse, YouTube)
17.02.2020, 12:12

В полиции не уточняют, кто сообщил о самодельном взрывном устройстве у харьковского ТРЦ: свидетели или сами закладчики

Около часу ночи 17 февраля в урне на входе в торговый центр по улице Академика Павлова в Харькове обнаружили самодельное взрывное устройство, которое затем успешно обезвредили взрывотехники местной полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители не опубликовали названия торгового центра. Однако известно, что по адресу Академика Павлова, 44Б находится ТРЦ "Французский бульвар". Корреспондент LIGA.net пытался связаться с администрацией центра, но там на звонок не ответили.

В результате инцидента открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (теракт). Полиция ищет причастных к преступлению.

  • 22 февраля 2015 года в Харькове во время митинга возле Дворца спорта, посвященного памяти героев Небесной сотни и бойцов, погибших в зоне АТО, произошел взрывПогибли четыре человека, еще девять получили ранения. Одной из жертв стал 15-летний подросток Данил Дидык. 
  • 28 декабря 2019-го троих фигурантов дела о теракте у Дворца спорта осудили на пожизненное заключение с конфискацией, однако освободили в рамках обмена пленными.
  • 17 января СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР", который осматривал метро Харькова для подготовки терактов.

Смотрите также: Теракт в Харькове. Доказательства вины террористов уничтожат

Еще по теме
Напишите нам
теракт Харьков взрывчатка взрывное устройство бомба торговый центр трц французский бульвар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 