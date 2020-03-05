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В Борисполе КОРД задержал мужчину: наехал на полицейского и угрожал застрелиться

В Борисполе КОРД задержал мужчину: наехал на полицейского и угрожал застрелиться - Фото
Фото - пресс-служба патрульной полиции Борисполя
05.03.2020, 16:55

В полиции заявляют, что во время погони травмы получили трое правоохранителей

Сегодня в Борисполе сотрудники спецназа задержали мужчину, который подозревается в наезде на полицейского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя в Facebook.

По данным правоохранителей, водитель на черной Honda Accord в Киеве наехал на полицейского, а затем направился в сторону Борисполя. Патрульные заметили авто, которое проходило по ориентировке и потребовали остановиться, но водитель лишь ускорился. 

Водитель, по данным полиции, грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации. Правоохранители решили ограничить движение транспорта, перекрыв улицу Киевский путь. Им удалось остановить автомобиль, однако водитель никого не подпускал, угрожая застрелиться. Его задержали сотрудники КОРД.

Во время погони травмы получили трое патрульных, их госпитализировали. 

  • В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца. 
  • 13 февраля в Харькове полицейский открыл стрельбу во время погони и ранил человека. Правоохранителя задержали. 

Смотрите также: Полиция: В Киеве боевик ДНР стрелял в полицейских - видео

Владислав Сердюк
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