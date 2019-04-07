Оккупанты из гранатометов обстреляли дома мирных жителей: фото

Вчера, 6 апреля, боевики российско-оккупационных войск обстреляли из противотанкового гранатомета дома мирных жителей в прифронтовом поселке Золотое-4 в Луганской области Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Обстрел велся с подконтрольной боевикам ЛНР территории поселка Золотое-5.
В результате обстрела снаряд попал в дом по улице Свободная 1-а. Повреждена крыша и припаркованный неподалеку автомобиль.
Случившееся расследуют как террористический акт. Жертв и пострадавших среди населения нет.
Золотое-4 (фото - Нацполиция)