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07.04.2019, 13:39

Оккупанты из гранатометов обстреляли дома мирных жителей: фото

Оккупанты из гранатометов обстреляли дома мирных жителей: фото - Фото
Золотое-4 (фото - Нацполиция)

Российская гибридная армия обстреляла из гранатомета обстреляли поселок Золотое-4 в Луганской области

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Вчера, 6 апреля, боевики российско-оккупационных войск обстреляли из противотанкового гранатомета дома мирных жителей в прифронтовом поселке Золотое-4 в Луганской области Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Обстрел велся с подконтрольной боевикам ЛНР территории поселка Золотое-5. 

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В результате обстрела снаряд попал в дом по улице Свободная 1-а. Повреждена крыша и припаркованный неподалеку автомобиль.

Случившееся расследуют как террористический акт. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Золотое-4 (фото - Нацполиция)

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Теги: обстрел, боевики, Донбасс, луганская область, фото, разрушения, Золотое-4
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