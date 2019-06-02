Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.06.2019, 19:11

Оккупанты обстреляли дома в Веселом, найдены остатки ракеты

Оккупанты обстреляли дома в Веселом, найдены остатки ракеты - Фото
Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Боевики РФ стреляли из ракетного комплекса 9М113 "Конкурс", во дворе дома найдены остатки снаряда

31 мая гибридная армия РФ обстреляла дома гражданских в населенном пункте Веселое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на международных наблюдателей СММ ОБСЕ.

Сказано, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома. Наблюдатели заметили царапину 15х1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. Кроме того, в бетонной веранде образовалась воронка диаметром около 15 см. Были найдены остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

В ОБСЕ заявили о пожилом мужчине с бинтовими повязками на левой ноге, левой руке и спине. Он назвался местным жителем. Ранения, по его словам, он получил вечером 30 мая от взрыва во дворе его дома.

Оккупанты обстреляли дома в Веселом, найдены остатки ракеты

Фото: ОСС

Читайте также: Экс-прокурор с 2014 года работал на боевиков Донбасса - ГПУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: обстрел, Донбасс, обсе, ракета, веселое
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 