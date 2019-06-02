Оккупанты обстреляли дома в Веселом, найдены остатки ракеты

31 мая гибридная армия РФ обстреляла дома гражданских в населенном пункте Веселое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на международных наблюдателей СММ ОБСЕ.

Сказано, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома. Наблюдатели заметили царапину 15х1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. Кроме того, в бетонной веранде образовалась воронка диаметром около 15 см. Были найдены остатки снаряда, в частности медные провода наведения.

В ОБСЕ заявили о пожилом мужчине с бинтовими повязками на левой ноге, левой руке и спине. Он назвался местным жителем. Ранения, по его словам, он получил вечером 30 мая от взрыва во дворе его дома.