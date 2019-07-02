Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 17:29

Оккупанты в Крыму привели в боевую готовность ЗРК С-400

Оккупанты в Крыму привели в боевую готовность ЗРК С-400 - Фото
Фото: скриншот видео

Зенитчики страны-агрессора заявляют, что выполнили поиск, классификацию, сопровождение и уничтожение условных целей

Российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев, передает Крым.Реалии.

"В ходе практической части расчеты ЗРК С-400 "Триумф" совершили марш в назначенный позиционный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение", - заявил Астафьев.

Оккупанты заявляют, что зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками.

В сентябре 2018 года в оккупированном Крыму на территории Евпатории российское министерство обороны развернуло зенитные ракетные комплексы С-400. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: с-400, Крым
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 