Оккупанты в Крыму привели в боевую готовность ЗРК С-400

Фото: скриншот видео

Российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в оккупированном Крыму. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев, передает Крым.Реалии.

"В ходе практической части расчеты ЗРК С-400 "Триумф" совершили марш в назначенный позиционный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение", - заявил Астафьев.

Оккупанты заявляют, что зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками.

В сентябре 2018 года в оккупированном Крыму на территории Евпатории российское министерство обороны развернуло зенитные ракетные комплексы С-400.