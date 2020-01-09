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"Она знала". Муж погибшей в Boeing - о звонке жены перед вылетом

"Она знала". Муж погибшей в Boeing - о звонке жены перед вылетом - Фото
Хассан Шадхо с фото погибшей жены (Фото: Simon Dingley/Facebook)
09.01.2020, 15:00

Шейда Шадхо уехала на три недели из Торонто, чтобы навестить свою мать и сестер в Тегеране

За двадцать минут до того, как самолет Boeing 737 взлетел из иранской столицы, Шейда Шадхо позвонила своему мужу Хассану с борта лайнера. Она хотела, чтобы тот заверил ее, что все будет хорошо, передает слова мужчины CNN.

"Она беспокоилась о напряженности в отношениях между Тегераном и США после того, как президент Дональд Трамп приказал убить высокопоставленного иранского генерала (Касема Сулеймани, - ред.) на прошлой неделе. Она хотела, чтобы я заверил ее, что не будет войны. Я сказал ей, что ничего не случится и не стоит волноваться. Она ответила: "Хорошо. Мне говоря выключить мой телефон. Пока", - рассказал Хассан Шадхо.

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Муж считает, что у его жены было предчувствие падения самолета. Она опубликовала селфи в Instagram с тревожным постом перед вылетом.

"Она знала. Посмотрите на ее лицо, посмотрите на стихотворение, которое она написала:  "Я ухожу, но… меня беспокоит то, что позади меня. Позади меня, позади меня. Я боюсь за людей позади меня", - не сдерживая слез рассказал мужчина, который прожил в браке с Шейдой 10 лет.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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