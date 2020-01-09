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Канадец не улетел на Boeing из-за путницы с билетом. Жена погибла

Канадец не улетел на Boeing из-за путницы с билетом. Жена погибла - Фото
Фото: facebook.com/mohsenahmadipour
09.01.2020, 13:05

43-летний Мохсен Ахмадипур, студент Университета науки и техники Ирана, должен был лететь смертельным рейсом вместе с другими семью жителями Оттавы

Из-за путаницы с билетом на рейс PS 752 Тегеран-Киев, который оказался фатальным для 176 человек на борту лайнера Boeing 737, житель Оттавы Мохсен Ахмадипур не сел на самолет и остался жив, тогда как его супруга Ружа Азадиан погибла при крушении. Эту историю рассказало издание Оttawa Сitizen.

Они должны были летать вместе после того, как гостили в Иране у своих семей. Но по прибытии в аэропорт в Тегеране Ахмадипур выяснил, что его билет "больше не действителен". Он попрощался с женой, сказав ей, что вылетит следующим ближайшим рейсом.

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О крушении самолета он узнал в терминале, пока разбирался насчет нового билета.

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Иран авиакатастрофа PS 752
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