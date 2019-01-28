Опора заявила об избиении своего омбудсмена в Кропивницком

Евгений Гурницкий (фото - скриншот видео)

26 января около 23:00 часов в подъезде многоэтажки совершили нападение на общественного омбудсмена по защите избирательных прав гражданской сети Опора в Кировоградской области Евгения Гурницкого. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Неизвестные лица назвали меня по имени, я откликнулся и потом мне нанесли повреждения в области правого глаза. Неизвестные лица скрылись с места происшествия и не взяли одну из моих личных вещей", - отметил Гурницкий.

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Он этот случай связал с профессиональной деятельностью, поскольку в последнее время фиксировал нарушения избирательного законодательства на территории Кировоградской области.

Омбудсмен написал заявление в полицию и обратился в медицинское учреждение.

В Опоре уточнили, что Гурницкий является заявителем в полицию по одному делу по размещению агитационных материалов без выходных данных на билбордах с изображением одного из кандидатов в президенты и свидетелем еще в ряде подобных заявлений в полицию по билбордах с изображением других пяти кандидатов.

Ранее представители Опоры в Кропивницком написали заявления в полицию по размещению билбордов без выходных данных с изображением кандидатов в президенты Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Валентина Наливайченко, Андрея Садового, Сергея Каплина.

Гражданская сеть Опора заявила, что 15 января в Волынской области на мероприятия по теме томоса с участием президента Петра Порошенко и патриарха Филарета людей привозили автобусами, а внутрь помещений, где проходили встречи, пускали по спискам.