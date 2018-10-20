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20.10.2018, 15:38

Осужденный в Сербии наемник вернулся воевать в Донбасс

Осужденный в Сербии наемник вернулся воевать в Донбасс - Фото
Стеван Милошевич (фото - Радио Свобода)

Стеван Милошевич в Сербии получил пять лет условно на участие в боевых действиях в Донбассе, но вернулся воевать за боевиков

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32-летний серб Стеван Милошевич в Сербии был осужден условно на пять лет за участие в боевых действиях в Украине и при этом все равно вернулся в Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.

Милошевич - один из 28 сербов, осудженных за участие в войне заграницей. Данные о нем Генпрокуратура передавала сербским госорганам. 

Осужденный сейчас воюет на стороне боевиков на временно оккупированной территории Луганской области, там также находится его жена-россиянка и сын. Как он поехал в Донбасс и кто ему помог, он не рассказывает. 

В сербской прокуратуре отметили, что Милошевич окажется в тюрьме только в том случае, если против него откроют новое дело. Ему может грозить до 18 месяцев заключения. Он сам заявляет, что сербской тюрьмы не боится. 

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С октября 2014 года по ноябрь 2017 прокуратура Сербии открыла 45 уголовных дел против наемников, которые воюют за рубежом, в том числе в оккупированном Россией Донбассе и Сирии. 

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Теги: Донбасс, сербия, война в донбассе, боевик, лнр, Стеван Милошевич, осужденный
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