Осужденный в Сербии наемник вернулся воевать в Донбасс

Стеван Милошевич (фото - Радио Свобода)

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Стеван Милошевич в Сербии получил пять лет условно на участие в боевых действиях в Донбассе, но вернулся воевать за боевиков

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32-летний серб Стеван Милошевич в Сербии был осужден условно на пять лет за участие в боевых действиях в Украине и при этом все равно вернулся в Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.

Милошевич - один из 28 сербов, осудженных за участие в войне заграницей. Данные о нем Генпрокуратура передавала сербским госорганам.

Осужденный сейчас воюет на стороне боевиков на временно оккупированной территории Луганской области, там также находится его жена-россиянка и сын. Как он поехал в Донбасс и кто ему помог, он не рассказывает.

В сербской прокуратуре отметили, что Милошевич окажется в тюрьме только в том случае, если против него откроют новое дело. Ему может грозить до 18 месяцев заключения. Он сам заявляет, что сербской тюрьмы не боится.

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С октября 2014 года по ноябрь 2017 прокуратура Сербии открыла 45 уголовных дел против наемников, которые воюют за рубежом, в том числе в оккупированном Россией Донбассе и Сирии.