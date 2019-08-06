Отец убитого в Эль-Пасо: Я прощаю стрелка

Гилберт Анчандо - отец жертвы стрельбы в Эль Пасо (фото - скриншот видео)

Житель американского города Эль-Пасо Гилберт Анчондо заявил, что не держит зла на убийцу своего младшего сына Андре. Об этом сообщает BBC.

Мужчина считает, что в стрелка вселился дьявол, а потому на месте напавшего мог оказаться и его сын.

"Стрелком мог бы быть и мой сын. Я прощаю убийцу, потому что он был не в себе – дьявол был внутри него. Я - верующий человек. Я прощаю стрелка за то, что он сделал", - сказал Анчондо.

Сын Гилберта, 23-летний Андре Анчондо, погиб вместе со своей женой во время стрельбы в техасском городе Эль-Пасо. У пары остался двухмесячный сын.

3 августа в Эль-Пасо 21-летний нападавший расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм. 5 августа двое пострадавших скончались в больнице – количество жертв трагедии возросло до 22 человек.

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