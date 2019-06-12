Отравление Роси: на месте аварии загрязнение в 600 раз выше нормы

Река Рось, разлив химикатов

На месте аварии на реке Рось, куда из автомобиля попали ядохимикаты, концентрация гербицидов в 200-600 раз выше нормы. Об этом со ссылкой на данные Минздрава сообщили в местной ОГА.

Серьезные уровни загрязнения нашли в водоеме Нижний пруд.

Завотделением Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Александр Сорочан добавил, что в воде из колодца в Збаржевке, рядом с которой произошел инцидент, ядов не обнаружили.

"Это можно объяснить тем, что в водоеме, в который непосредственно попали вещества, нет настолько сильного течения", - сказал он.

9 июня в реку Рось попали ядохимикаты. В селе Збаржевка Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 т инсектицида, перевернулся в приток реки. Чиновники сообщили, что опасности для людей нет.

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