Падение Boeing. Идентификация тел погибших украинцев завершена

Погибшие члены экипажа сбитого в Иране Boeing (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Сегодня, 16 января, эксперты Министерства внутренних дел, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе лайнера Boeing 737 рейса PS 752 компании МАУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сейчас проводится подготовка для дальнейшей передачи останков в Украину.

По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

В ведомстве сообщают, что причины трагедии с Boeing 737 помогают расследовать 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД. Сейчас два эксперта-генетика МВД остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения их тел родственникам.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

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