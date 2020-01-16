Падение Boeing. Идентификация тел погибших украинцев завершена

Сегодня, 16 января, эксперты Министерства внутренних дел, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе лайнера Boeing 737 рейса PS 752 компании МАУ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что сейчас проводится подготовка для дальнейшей передачи останков в Украину.
По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.
В ведомстве сообщают, что причины трагедии с Boeing 737 помогают расследовать 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД. Сейчас два эксперта-генетика МВД остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения их тел родственникам.
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