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"Перемирие". Боевики ведут прицельный огонь: ранен военный

"Перемирие". Боевики ведут прицельный огонь: ранен военный - Фото
Фото: depositphotos.com
12.08.2019, 14:36

По данным Минобороны, сегодня утром в районе населенного пункта Зайцево зафиксировано ведение огня снайпера боевиков

С начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два прицельных обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Утром по направлению от села Верхнешироковское боевики целились по позициям ВСУ в районе села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около 10:30 в районе населенного пункта Зайцево зафиксировано ведение огня снайпера террористов.

Один украинский военный получил ранения.

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