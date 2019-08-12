"Перемирие". Боевики ведут прицельный огонь: ранен военный

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С начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два прицельных обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Утром по направлению от села Верхнешироковское боевики целились по позициям ВСУ в районе села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около 10:30 в районе населенного пункта Зайцево зафиксировано ведение огня снайпера террористов.

Один украинский военный получил ранения.

Рабочая группа в Минске договорилась установить "бессрочное перемирие" с начала 21 июля 2019 года. С каждым днем после этого количество нарушений возрастало - как и при прошлых попытках установить тишину .

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