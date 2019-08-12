"Перемирие". Боевики ведут прицельный огонь: ранен военный

С начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два прицельных обстрела. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Утром по направлению от села Верхнешироковское боевики целились по позициям ВСУ в районе села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Около 10:30 в районе населенного пункта Зайцево зафиксировано ведение огня снайпера террористов.
Один украинский военный получил ранения.
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