Почти 1800 украинцев за границей просят дипучреждения помочь вернуться в Украину

Усиленный контроль на границе Украины (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Почти 1800 украинцев за границей обратились за помощью в посольства и консульства, чтобы вернуться в Украину. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас официально в посольствах и консульствах зарегистрировались 1791 человек, которые попросили помочь им выехать из стран их пребывания", - сообщил он. По его словам, сейчас правительство составляет полную картину, где находятся украинцы за границей и анализирует, как помочь им вернуться домой. Речь идет о модели, позволяющей вывозить людей самолетом.

Также ведутся переговоры о транзите украинских граждан, застрявших на границах европейских стран. Планируется собирать людей в группы - например, в одну группу желающих покинуть Испанию и Португалию.

Кулеба отметил, что с лайнера Grand Princess сегодня возвращаются 35 членов экипажа, которым до этого судовладелец запрещал покидать судно.

Говоря о туристах в Египте, Кулеба сообщил, что в Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, чтобы сформировать цельную картину, кто где находится. "Туроператоры, которые так героично свезли людей в Египет, в том числе за последние дни, должны вернуть граждан назад. Мининфраструктуры будет с ними работать, чтобы находить для них специальную модель... Но не удастся туроператорам переложить этот груз полностью на государство. Мы будем всем помогать, и проблему украинцев в Египте будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал", - подчеркнул министр.

Вчера сообщалось , что украинских туристов в Египте закрыли на карантин.

Сегодня в ГПСУ заявили, что украинские туристы из Египта должны сами планировать возвращение домой.

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