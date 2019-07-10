Под Одессой нашли повешенным экс-главу местной РГА - СМИ

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Вчера, 9 июля, экс-глава Белгород-Днестровской райгорадминистрации Владимир Зинченко был найден повышенным в собственном доме в Одесской области. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники среди правоохранителей.

На месте трагедии найдена предсмертная записка.

Руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская сообщила LIGA.net, что не владеет информацией об имени погибшего, но по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня дан ход уголовному производству по факту ст. 115 ч.1 (умышленное убийство без квалифицирующих признаков).

Зинченко в ночь на 7 мая якобы нанес с травматического оружия огнестрельное ранение в ногу народному депутату Александру Урбанскому, брату председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского.

Ранее в другом инциденте в Днепре мужчина и женщина стреляли из ружья, а в Киеве полицейский стрелял по водителю квадроцикла.