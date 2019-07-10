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10.07.2019, 10:53

Под Одессой нашли повешенным экс-главу местной РГА - СМИ

Под Одессой нашли повешенным экс-главу местной РГА - СМИ - Фото
Фото: depositphotos

Бывшего главу Белгород-Днестровской РГА Владимира Зинченко нашли повешенным в подвале собственного дома, утверждают источники Укринформа

Вчера, 9 июля, экс-глава Белгород-Днестровской райгорадминистрации Владимир Зинченко был найден повышенным в собственном доме в Одесской области. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники среди правоохранителей.

На месте трагедии найдена предсмертная записка. 

Руководитель отдела коммуникаций ГУ НП в Одесской области Любовь Гордиевская сообщила LIGA.net, что не владеет информацией об имени погибшего, но по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня дан ход уголовному  производству по факту ст. 115 ч.1 (умышленное убийство без квалифицирующих признаков).

Зинченко в ночь на 7 мая якобы нанес с травматического оружия огнестрельное ранение в ногу народному депутату Александру Урбанскому, брату председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского.  

Ранее в другом инциденте в Днепре мужчина и женщина стреляли из ружья, а в Киеве полицейский стрелял по водителю квадроцикла.

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Теги: одесса, самоубийство, зинченко, экс-глава рга
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