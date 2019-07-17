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17.07.2019, 22:46

Под Ровно детей засыпало песком в карьере, один ребенок погиб

Под Ровно детей засыпало песком в карьере, один ребенок погиб - Фото
Фото: rv.dsns.gov.ua

Одного ребенка нашли быстро и отвезли в больницу, второго пришлось искать больше двух часов, он не выжил

Сегодня, 17 июля, около 16:00 вблизи села Ясногорка Сарнинского района Ровенской области на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка, в результате которого засыпало двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что глубина карьера - 5 метров.

Одного ребенка, мальчика 2009 года рождения, смогли быстро найти местные жители. Его отвезли в больницу.

К поискам второго мальчика, 2008 года рождения, присоединились спасатели - от ГСЧС работало восемь человек и две единицы техники. Тело ребенка без признаков жизни обнаружили в 19:05.

13 июля в Ровенской области при детонации неизвестного предмета погибли двое детей. Мальчик, 2006 года рождения, и девочка, 2007 года рождения, в подсобном помещении (летняя кухня) хозяйства своего деда взяли из металлического сейфа неизвестный предмет, который в дальнейшем сдетонировал, в результате взрыва дети погибли на месте происшествия.

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Теги: дети, ГСЧС, ровенская область
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