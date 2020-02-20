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Под землей. Украинцы чуть не погибли на нелегальной фабрике в Испании: видео

Под землей. Украинцы чуть не погибли на нелегальной фабрике в Испании: видео - Фото
Фото: twitter.com/Europol
20.02.2020, 22:15

Шестеро рабочих из Украины и Литвы оказались заблокированы в бункере в четырех метрах под землей - на нелегальной табачной фабрике

Гражданская гвардия Испании ликвидировала организованную преступную группу, занимающуюся незаконным изготовлением сигарет и незаконным оборотом наркотиков. Во время операции в подземном бункере, расположенном в четырех метрах под землей, были обнаружены шесть рабочих из Украины и Литвы, которые чудом не погибли от удушья. Об этом сообщает пресс-служба Европола и BBC.

Отмечается, что кроме Испании и Европола в операции участвовали правоохранители Литвы, Польши и Великобритании.

Сообщается, что производство было обнаружено в испанской Малаге – это первая в истории полноценная нелегальная подземная фабрика, обеспечивающая все этапы производства сигарет – от подготовки табака-сырца, вплоть до упаковки и ламинации пачек с готовыми сигаретами.

В Европоле пишут, что труд рабочих оплачивали, но им не разрешалось выходить на поверхность, а привезли их на работу - с завязанными глазами.

BBC сообщает, что когда начались обыски, люди, которые отвечали за подачу воздуха в бункер, расположенный под производственными помещениями, скрылись и не включили генератор подачи кислорода, поэтому находящиеся под землей люди чуть не задохнулись. Полиция не знала о существовании второго подземного уровня и обнаружила заблокированных рабочих лишь по счастливой случайности.

По предварительной информации, предприятие работало в 2019 года и приносило владельцам около 625 000 евро прибыли в неделю.

Европол сообщает, что во время рейдов сотрудники правоохранительных органов провели обыски на 13 объектах и ​​арестовали 20 подозреваемых в принадлежности к преступной группе. По данным BBC, 12-ть из задержанных – граждане Великобритании.

В помещении нелегальной фабрики было изъято более 3 млн сигарет, а также 20 кг гашиша, 144 кг марихуаны и три единицы оружия.

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