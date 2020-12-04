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Поджог авто журналистки Радио Свобода во Львове. Организатором оказался полицейский – СБУ

04.12.2020, 13:49
Поджог авто журналистки Радио Свобода во Львове. Организатором оказался полицейский – СБУ - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

Полицейский оказался организатором поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук во Львове, сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, сотрудник Франковского отдела полиции во Львовской области действовал по заказу жителя Львова, которого подозревают в организации масштабных контрабандных схем.

Для совершения преступления полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги и необходимую информацию об автомобиле Терещук, утверждают в СБУ.

Следствие установило, что заказчик неоднократно сотрудничал с исполнителем для совершения аналогичных преступлений.

Завершено досудебное расследование, обвинительные акты против двоих фигурантов дела направлены в суд.

Денис Юдин
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Львов сбу Нацполиция поджог автомобиля радио свобода Галина Терещук

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