Поджог авто журналистки Радио Свобода во Львове. Организатором оказался полицейский – СБУ

Полицейский оказался организатором поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук во Львове, сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, сотрудник Франковского отдела полиции во Львовской области действовал по заказу жителя Львова, которого подозревают в организации масштабных контрабандных схем.

Для совершения преступления полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги и необходимую информацию об автомобиле Терещук, утверждают в СБУ.

Следствие установило, что заказчик неоднократно сотрудничал с исполнителем для совершения аналогичных преступлений.

Завершено досудебное расследование, обвинительные акты против двоих фигурантов дела направлены в суд.

30 января 2020 года во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.

6 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.

11 февраля СБУ установила личность заказчика поджога.

Денис Юдин

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