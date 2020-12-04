Поджог авто журналистки Радио Свобода во Львове. Организатором оказался полицейский – СБУ
Полицейский оказался организатором поджога автомобиля журналистки Радио Свобода Галины Терещук во Львове, сообщает пресс-служба СБУ.
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По версии следствия, сотрудник Франковского отдела полиции во Львовской области действовал по заказу жителя Львова, которого подозревают в организации масштабных контрабандных схем.
Для совершения преступления полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги и необходимую информацию об автомобиле Терещук, утверждают в СБУ.
Следствие установило, что заказчик неоднократно сотрудничал с исполнителем для совершения аналогичных преступлений.
Завершено досудебное расследование, обвинительные акты против двоих фигурантов дела направлены в суд.
- 30 января 2020 года во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий Терещук. Она исключила бытовые версии случившегося.
- 6 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемого в поджоге.
- 11 февраля СБУ установила личность заказчика поджога.
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