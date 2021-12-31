Пограничники взяли россиянина "под мухой": он лез через забор из РФ ради "амурных дел"

На Донбассе пограничники задержали россиянина, который "под мухой" незаконно пересек границу, направляясь "по амурным делам". Об этом сообщает Госпогранслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Правоохранители информируют, что в поселке Меловом в Луганской области пограничники задержали нарушителя, назвавшегося 38-летним россиянином.

Ночью, после 03:00, патруль заметил неизвестного – тот перелезал через забор с территории России. Вскоре пограничники задержали мужчину с явными признаками употребления алкоголя.

Задержанный сказал, что "подогретый спиртным" он решился нарушить границу, чтобы попасть в гости к своей знакомой "по амурным делам".

Россиянина доставили в спецпомещение. У него не было с собой никаких документов, личность задержанного устанавливается. Степень ответственности за нарушение статьи о незаконном пересечении границы определит суд.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина должна построить "нормальную границу" с РФ и Беларусью в 2022 году.

В этом году на границе с Россией в Луганской области построили 100 километров забора с колючей проволокой.

Угрожающие направления границы с Россией в Сумской области укрепляют противотранспортными рвами.

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Оксана Житнюк

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