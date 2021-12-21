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Угрожающие направления границы с Россией укрепляют противотранспортными рвами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 16:15
Граница, табличка (Фото - МВД)
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В Сумской области пограничники укрепляют особенно опасные участки госграницы с Россией с помощью инженерных препятствий – противотранспортных рвов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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В ведомстве отметили, что сегодняшние вызовы безопасности заставляют продолжать работы, несмотря на значительное снижение температуры. Ранее сезон инженерного обустройства границы длился до наступления зимы, но сейчас работы не приостановлены на угрожающих направлениях.

"Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором. В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами", – сказано в сообщении.

Работы выполняет комплексная механизированная инженерная группа. Сотрудники используют спецтехнику и, как дополнение к уже существующим препятствиям, прокапывают ров и насыпают вал. Пограничники говорят, что это станет дополнительной преградой для желающих незаконно пересечь госграницу.

  • В ближайшие два года Украина должна обустроить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью - на это потребуется 17 млрд гривень.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скопление российских войск возле границ Украины и во временно оккупированном Крыму – это скорее демонстрация, что РФ готова их использовать. 
  • Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям – к кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники.

Читайте также: Для обороны на угрожающих направлениях. Украина обустраивает участок границы с РФ – видео

Яна Катасонова
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