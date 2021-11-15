"Это скорее демонстрация". Кулеба прокомментировал скопление российских войск у границы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скопление российских войск возле границ Украины и во временно оккупированном Крыму – это скорее демонстрация, что РФ готова их использовать. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Кулеба напомнил, что с весны этого года Россия не отвела войска и технику от границы Украины, которые страна-агрессор якобы задействовала в "учениях".

"Происходящее сейчас это, скорее, демонстрация, что Россия готова применить накопленные войска и технику", – убежден министр.

По его словам, руководство РФ рассматривает различные варианты, среди которых и потенциальное военное вторжение в Украину.

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Елизавета Кумбер

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