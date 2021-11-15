UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это скорее демонстрация". Кулеба прокомментировал скопление российских войск у границы

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 16:09
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скопление российских войск возле границ Украины и во временно оккупированном Крыму – это скорее демонстрация, что РФ готова их использовать. Об этом он заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба напомнил, что с весны этого года Россия не отвела войска и технику от границы Украины, которые страна-агрессор якобы задействовала в "учениях".

"Происходящее сейчас это, скорее, демонстрация, что Россия готова применить накопленные войска и технику", – убежден министр.

По его словам, руководство РФ рассматривает различные варианты, среди которых и потенциальное военное вторжение в Украину.

Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину 

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России граница войска дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 