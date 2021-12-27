Донбасс. На границе с Россией построили 100 км забора с колючей проволокой

На границе с Россией в Луганской области в этом году построили 100 километров забора с колючей проволокой. Об этом сообщает корреспондент Суспільного.

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Как отмечается, забор начинается еще с Харьковской области. Его длина – 100 км, высота – два метра. Забор обтянут колючей проволокой, установлено четыре оперативных центра и 15 камер видеонаблюдения.

Также у границы обустроены противотранспортный ров и контрольно-следовая полоса. Этот комплекс помогает отследить и задержать правонарушителей, но вряд ли остановит наступление тяжелой техники, говорят пограничники.

"Данный комплекс нам не поможет удержать тяжелую технику в случае ее приближения к государственной границе, но поможет выиграть время", – сказала спикер Луганского погранотряда Татьяна Летошко.

Она объяснила, что оператор комплекса будет видеть приближение вражеской техники и сообщит об этом дежурным силам, резервным погранподразделениям и Вооруженным силам Укарины.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай уверен, что личного состава военных и техники хватит, чтобы защитить границы области от возможного вторжения России.

По его словам, в Украине есть около 400 000 ветеранов войны на Донбассе, часть из которых, "буквально 30%", снова пойдет защищать родину. Также в области проводятся тренировки теробороны, которая сможет выполнять задачи при необходимости и будет знать, что делать, говорит Гайдай.

Кроме того, он отметил, что до конца года ОГА должна опубликовать план эвакуации населения на случай полномасштабного наступления РФ.

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Марк Сировой

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