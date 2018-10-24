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24.10.2018, 20:40

Пожар на складах под Ичней ликвидирован - ГСЧС

Пожар на складах под Ичней ликвидирован - ГСЧС - Фото

Возобновляется движение автотранспорта и железнодорожное сообщение

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Пожар на оружейном арсенале под Ичней Черниговской области ликвидировали. Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Жители Ичнянского района могут возвращаться в свои дома: в 18:00 24 октября руководитель тушения пожара на шестом арсенале Минобороны объявил о его ликвидации", - написал Чечеткин.

По его словам, и.о. главы Черниговской ОГА Юлия Свириденко подписала распоряжение о возобновлении движения автотранспорта и железнодорожного сообщения в Ичнянском районе.

Воздушное пространство в радиусе 30 километров откроют 25 октября.

При этом Чечеткин отметил, что спасатели продолжают разминировать территорию.

9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что за четыре дня до взрывов около арсенала ночью заметили двоих человек в камуфляжной форме. Более 65 чиновников Минобороны понесли наказание за взрывы.

 

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Теги: арсенал, пожар, ГСЧС, склад, ичня
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