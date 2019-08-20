Пожар в Одессе. Владелец отеля не хочет платить компенсации - мэр

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Собственник гостиницы "Токио Стар", бизнесмен Вадим Черный, отказался расселять людей после масштабного пожара и выплачивать им компенсацию, утверждают в Одесском горсовете. Об этом сообщает местное издание Думская.

По словам вице-мэра Павла Вугельмана, руководство города от имени 63 постояльцев горевшей гостиницы, которые нуждались в материальной поддержке, связались с полицией, спросив о возможной компенсации, и получили ответ, что владелец отеля не будет ничего выплачивать.

"Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию, он отказался", - отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Чиновники добавили, что некоторые одесситы оперативно отреагировали на трагедию, поселили оказавшихся ночью на улице женщин и детей у себя дома, приносили детские вещи, четыре отеля Одессы (не принадлежащие Черному) согласились поселить часть погорельцев бесплатно.

За счет благотворителей было организовано платное проживание пожилой пары из Беларуси, которая приехала в Одессу отметить серебренную свадьбу. Остальных гостей города поселили в лицее "Олимпиец".

Черный назвал заявления чиновников ложью: "Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь".

По его словам, людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты. "Возможно, не всем, потому что охватить всех физически не могли. Все мои сотрудники были на допросах, я в изоляторе. Ситуация будет нормализована, будут составлены списки. Все что можно сделать, мы сделаем", - уточнил бизнесмен.

В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек , еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.

Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.

Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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