Пожар в одесском колледже. Четверых пропавших до сих пор ищут

Спасатели пока не смогли найти четверых пропавших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.
Сегодня проходит первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара.
Яровой отметил, что работа на месте трагедии не прекращается ни днем, ни ночью.
По последним данным, пожар унес жизни 12 человек. Местонахождение четырех человек пока неизвестно, пять человек пока не удалось идентифицировать.
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4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. Вследствие пожара в больнице скончалась одна девушка 2003 года рождения. Ранее сообщалось, что пострадали 28 человек.
- 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. Вечером нашли тело еще одной погибшей.
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7 декабря сообщалось, что в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже сотрудники полиции установили первых подозреваемых, готовится сообщение о подозрении двум лицам.