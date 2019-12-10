Пожар в одесском колледже. Четверых пропавших до сих пор ищут

Фото: dumskaya.net

Спасатели пока не смогли найти четверых пропавших вследствие пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня проходит первое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара.

Яровой отметил, что работа на месте трагедии не прекращается ни днем, ни ночью.

По последним данным, пожар унес жизни 12 человек. Местонахождение четырех человек пока неизвестно, пять человек пока не удалось идентифицировать.