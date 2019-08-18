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Пожар в "Токио стар": одна из версий не подтвердилась - СМИ

Пожар в "Токио стар": одна из версий не подтвердилась - СМИ - Фото
На месте пожара в Одессе (Фото: dsns.gov.ua)
18.08.2019, 20:40

Имена погибших пока не разглашаются, идет опознание

Эксперты завершили вскрытие тел девяти человек, обнаруженных вчера на месте пожара в одесском отеле "Токио Стар". Об этом сообщает Думская.

По данным источников издания в полиции, никаких признаков того, что пожар произошел вследствие попытки скрыть убийство, не обнаружено - на телах только характерные для пожара повреждения.

Отмечается, что отобраны образцы для лабораторных исследований. Следствие продолжается. Имена погибших пока не разглашаются, идет опознание.

  • В ночь на субботу, 17 августа, в Одессе загорелся отель "Токио Стар". В огне погибли девять человек, еще 10 пострадали. Семеро из пострадавших были спасены пожарными.
  • Полиция назвала три версии пожара: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание.
  • Владельца гостиницы задержали. ГБР открыло дело против сотрудников ГСЧС по подозрению в халатности при проведении проверок системы противопожарной безопасности.

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