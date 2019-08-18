Пожар в "Токио стар": одна из версий не подтвердилась - СМИ

На месте пожара в Одессе (Фото: dsns.gov.ua)

Эксперты завершили вскрытие тел девяти человек, обнаруженных вчера на месте пожара в одесском отеле "Токио Стар". Об этом сообщает Думская.

По данным источников издания в полиции, никаких признаков того, что пожар произошел вследствие попытки скрыть убийство, не обнаружено - на телах только характерные для пожара повреждения.

Отмечается, что отобраны образцы для лабораторных исследований. Следствие продолжается. Имена погибших пока не разглашаются, идет опознание.

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