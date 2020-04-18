Пожары в Киевской области. Полиция задержала двух мужчин: фото, видео

Фото: npu.gov.ua

В Киевской области полиция задержала двух местных жителей по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Там рассказали, что узнали о нарушителях из интернета. "Как только полицейские обнаружили в сети Интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили лиц, зафиксированных на видео и доставили их в отдел полиции, где с ними работают следователи. По информации полицейских, нарушители - 28 и 29-летний жители Ирпеня.

Открыто уголовное дело по ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) УК. Решается вопрос об объявлении подозрения. Нарушителям грозит штраф от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее видео с двумя молодыми людьми на мопедах опубликовало издание Киев оперативный. Замглавы МВД Антон Геращенко поделился этим видео в своем Facebook, написав, что зафиксированные на нем люди якобы подожгли траву. На самой записи момент поджога не запечатлен, а мужчины отрицают свою причастность к нему.

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