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Покушение на бизнесмена Титова (Мультика): полиция нашла оружие и назвала версии

Покушение на бизнесмена Титова (Мультика): полиция нашла оружие и назвала версии - Фото
Предполагаемое оружие покушавшегося на Титова-Мультика (Фото: пресс-служба МВД)
07.04.2020, 20:29

Следователи нашли оружие и назвали версии мотивов покушения в Николаеве на бизнесмена Титова, известного как "Мультик"

В ходе расследования в Николаеве покушения на убийство бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик", полицейские обнаружили предполагаемые оружие и место засады стрелявшего, а также назвали версии возможного мотива преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что инцидент квалифицирован как "совершение умышленного убийства из корыстных побуждений".

Вчера правоохранители обнаружили оружие, из которого было совершено покушение - на техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Оружие передали на проведение экспертизы. Карабин был похищен в 2018 году, ранее принадлежал частному лицу.

Предполагаемое место засады покушавшегося на Титова-Мультика (Фото: пресс-служба МВД)

Предполагаемое оружие покушавшегося на Титова-Мультика (Фото: пресс-служба МВД)

Предполагаемое оружие покушавшегося на Титова-Мультика (Фото: пресс-служба МВД)

Следствие рассматривает пять версий мотивов преступления: месть; перераспределение криминальных сфер влияния в регионе; конкуренция в бизнесе; невозвращенные долги; неприязненные отношения. 

В полиции полагают, что покушение на убийство могло быть совершено по заказу.

Сообщается, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.

  • 6 апреля в Николаеве местный бизнесмен Михаил Титов, известный как "Мультик", получил огнестрельное ранение в голову. По информации местных СМИ, Титов получил сквозное пулевое ранение шеи и челюсти.
Наталия Медведева
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Мультик Михаил Титов Николаев покушение полиция криминал
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