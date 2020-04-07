Покушение на бизнесмена Титова (Мультика): полиция нашла оружие и назвала версии

В ходе расследования в Николаеве покушения на убийство бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик", полицейские обнаружили предполагаемые оружие и место засады стрелявшего, а также назвали версии возможного мотива преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Отмечается, что инцидент квалифицирован как "совершение умышленного убийства из корыстных побуждений".
Вчера правоохранители обнаружили оружие, из которого было совершено покушение - на техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Оружие передали на проведение экспертизы. Карабин был похищен в 2018 году, ранее принадлежал частному лицу.
Следствие рассматривает пять версий мотивов преступления: месть; перераспределение криминальных сфер влияния в регионе; конкуренция в бизнесе; невозвращенные долги; неприязненные отношения.
В полиции полагают, что покушение на убийство могло быть совершено по заказу.
Сообщается, что пострадавший находится в реанимации под наблюдением полицейских.