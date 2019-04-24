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24.04.2019, 15:59

Полицейские принесли на брифинг журналистам 300 кг героина: фото

Полицейские принесли на брифинг журналистам 300 кг героина: фото - Фото
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Наркотик был изъят у иностранных граждан сегодня ночью

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Полиция задержала граждан Македонии, Турции и Молдовы, подозреваемых в причастности к контрабанде наркотиков. У них изъяли 300 кг героина стоимостью 25 млн долларов. Об этом на брифинге сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Суд арестовал задержанных, назначив для них залог размером в сотни миллионов гривень.

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Полиция утверждает, что подозреваемые поставляли наркотик в страны Евросоюза и Украину.

Правоохранители принесли на брифинг 300 кг героина, который был изъят у вероятных наркоторговцев.

Ранее стало известно, что Национальная полиция Киева в ночь на сегодня, 24 апреля, задержала иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей. 

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Теги: полиция, героин, наркотик
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