Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.03.2019, 21:46

Полицейский чиновник незаконно вывозил из зоны ЧАЭС рыбу - СБУ

Полицейский чиновник незаконно вывозил из зоны ЧАЭС рыбу - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По предварительным оценкам, ежедневный доход фигурантов дела составлял более 150000 гривень

Реклама
Реклама

В СБУ заявляют, что разоблачили чиновника Нацполиции в организации незаконного вывоза рыбы с территории зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, руководитель одного из подразделений отдела полиции зоны ЧАЭС Главного управления Нацполиции в Киевской области наладил вывоз рыбной продукции из зоны отчуждения без прохождения обязательного дозиметрического контроля.

Реклама

К этой деятельности чиновник привлек сотрудников полиции батальона по охране зоны радиоактивного загрязнения, сообщили в СБУ.

Там рассказали, что опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт "Дитятки" для продажи на территории региона.

По предварительным оценкам, ежедневный доход фигурантов дела составлял более 150000 гривень.

Полицейскому чиновнику объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений.

Недавно СБУ и Генпрокуратура заявили, что разоблачили на взятке советника руководства МВД. На получении 30 тысяч долларов в Киеве задержали его посредника.

СМИ сообщили, что речь идет о первом заместителе главы Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Викторе Корже. При этом в МВД утверждают, что Корж не является советником Авакова с сентября 2018 года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, полиция, сбу, чаэс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 