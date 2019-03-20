Полицейский чиновник незаконно вывозил из зоны ЧАЭС рыбу - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявляют, что разоблачили чиновника Нацполиции в организации незаконного вывоза рыбы с территории зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, руководитель одного из подразделений отдела полиции зоны ЧАЭС Главного управления Нацполиции в Киевской области наладил вывоз рыбной продукции из зоны отчуждения без прохождения обязательного дозиметрического контроля.

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К этой деятельности чиновник привлек сотрудников полиции батальона по охране зоны радиоактивного загрязнения, сообщили в СБУ.

Там рассказали, что опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт "Дитятки" для продажи на территории региона.

По предварительным оценкам, ежедневный доход фигурантов дела составлял более 150000 гривень.

Полицейскому чиновнику объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений.

Недавно СБУ и Генпрокуратура заявили, что разоблачили на взятке советника руководства МВД. На получении 30 тысяч долларов в Киеве задержали его посредника.

СМИ сообщили, что речь идет о первом заместителе главы Физкультурно-спортивного общества "Динамо" Викторе Корже. При этом в МВД утверждают, что Корж не является советником Авакова с сентября 2018 года.