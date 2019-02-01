Полиция нашла тело предпринимателя в авто под Кременчугом

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Вчера около 21:00 полицейские во время патрулирования территории Кременчугского района на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг в направлении города Кременчуг обнаружили припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

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По факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

17 июля 2018 года в Ровно на стоянке возле рынка застрелили частного предпринимателя.