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01.02.2019, 12:19

Полиция нашла тело предпринимателя в авто под Кременчугом

Полиция нашла тело предпринимателя в авто под Кременчугом - Фото
Фото: LIGA.net

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства мужчины

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Вчера около 21:00 полицейские во время патрулирования территории Кременчугского района на 96-м километре трассы М-22 Александрия-Кременчуг в направлении города Кременчуг обнаружили припаркованный автомобиль Hyundai Santafe, в котором находилось тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти.

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По факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

17 июля 2018 года в Ровно на стоянке возле рынка застрелили частного предпринимателя.

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Теги: полиция, убийство предпринимателя, кременчуг
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