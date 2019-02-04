Полиция не избивала священника УПЦ МП - Тракало

Фото: LIGA.net

Полиция не избивала священника УМП МП, а специально установила коридор, чтобы не было физического насилия между представителями двух конфессий около храма в селе Гнездичное Тернопольской области. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, две разные конфессии договорились в разное время провести богослужение, в итоге, одна из них, не дождавшись окончания, пыталась прорваться, поэтому возникла потасовка. Полиция разделила конфликтующих на две стороны.

Реклама

Комментируя информацию о том, что священник УПЦ МП заявил о том, ему были нанесены телесные повреждения, Тракало сказал: "Священник обратился к медикам. Никто из сотрудников полиции не оказывал физического сопротивления, есть видео, полиция специально установила коридор".

Он уточнил, что открыто уголовное производство по статье 296 УК (хулиганство), устанавливаются все обстоятельства, никто не задержан.

Тракало добавил, что на месте инцидента находились более 20 полицейских.

3 февраля 2019 года в УПЦ МП заявили, что неизвестные мужчины и полиция избили священника Свято-Преображенского храма села Гнездичное Збаражского района Тернопольской области.