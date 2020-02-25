Полиция открыла дело из-за слов продюсера 1+1 об украинском языке

Елена Еремеева (Фото - скриншот из видео)

Полиция открыла уголовное производства из-за слов продюсера 1+1 Елены Еремеевой об украинском языке. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев, прикрепив копию письма от Нацполиции.

Еремеева заявляла, что "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", а позже утверждала, что ее слова были вырваны из контекста.

"Уголовное производство против продюсера 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, заведено. Следим за результатами расследования", - написал нардеп. Дело открыто по факту ч.1 ст.161 уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Позже она заявила , что ее слова были вырваны из контекста. 7 февраля сообщалось , что Еремеева заявила, что "мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии".заявила

По словам Еремеевой, речь шла о том, что в разных жанрах есть своя специфика, и производство драм и мелодрам отличается от комедий и требует иного подхода.