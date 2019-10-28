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Полиция утверждает, что раскрыла покушение в Княжичах: видео

Полиция утверждает, что раскрыла покушение в Княжичах: видео - Фото
У подозреваемого россиянина изъяли пистолет ТТ, патроны и глушители (Фото: Национальная полиция)
28.10.2019, 17:59

Один из подозреваемых в исполнении покушения - гражданин России

Полиция заявляет, что заказчиком расстрела автомобиля в Княжичах Броварского района 21 октября оказался 38-летний частный предприниматель из Киева, а мотив преступления - неприязненные личные отношения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Установлено, что подозреваемые из засады, осуществили около 9 прицельных выстрелов из пистолета ТТ. Затем мужчины по разработанному плану организатора разъехались по разным городам - ​​Винница, Киев и Кривой Рог - пытаясь скрыться.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, полицейские установили и задержали организатора и двух участников нападения.

У подозреваемого в исполнении преступления 41-летнего россиянина изъят пистолет ТТ с магазином, 60 патронов различного калибра и глушитель. О его задержании сообщено в посольство РФ и консульский отдел МИД.

Обрез охотничьего ружья, из которого должен был стрелять еще один подозреваемый в соучастнии, 34-летний житель Кривого Рога, работники полиции нашли в тайнике на месте преступления.

Подозреваемому в организации преступления сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

  • 21 октября подозреваемые, заранее распределив роли, находились у автодороги возле с. Княжичи в Броварском районе. Один из них на авто умышленно столкнулся с автомобилем пострадавших, их автомобиль остановился. После этого другой подозреваемый, находясь в кустах на обочине с огнестрельным оружием, не менее трех раз выстрелил в лобовое стекло автомобиля, в котором находились потерпевшие.

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стрельба в Княжичах покушение на убийство
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