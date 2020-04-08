Полковника ВСУ Безъязыкова приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

Иван Безъязыков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шевченковский райсуд Киева признал виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам тюрьмы полковника Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Речь идет об Иване Безъязыкове, который попал в плен к террористам ДНР летом 2014 года.

Военного также признали виновным по статье о "создании террористической группировки". Суд над ним продолжался с августа 2017 года. В суде доказано, что он собирал развединформацию о передвижениях сил и средств украинских военных, принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб госбезопасности Украины.

Следствие установило, что военный, находясь в плену в августе 2014 года во временно оккупированном Донецке, вступил в состав разведуправления незаконного вооруженного формирования РФ. Это подразделение боевиков было создано и контролировалось должностными лицами ВС РФ, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта.

13 декабря 2016 года Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с террористами. По данным СБУ, он ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками. Жена Безъязыкова говорила, что муж не виноват.

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова.

29 декабря СБУ сообщила Безъязыкову о подозрении в госизмене.

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