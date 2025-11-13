Правоохранители Литвы и Украины задержали боевика РФ на границе – фото, видео

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Сумской области, который воевал на стороне РФ. Он пытался сбежать в ЕС в качестве беженца

Фото: Национальная полиция

На литовско-беларусской границе задержан боевик РФ, который пытался сбежать в Евросоюз, выдавая себя за украинского беженца. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

Задержанный – гражданин Украины, 33-летний житель Сум.

Как установило расследование, после временной оккупации Крыма он выехал на полуостров, получил российский паспорт, вступил в партию "Единая Россия" и добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ.

В рядах армии РФ он был назначен оператором беспилотных систем. Он воевал на Южном фронте и запускал российские ударные дроны по Херсону.

Впоследствии боевик сбежал с огневых позиций в ЕС. Он планировал использовать свой украинский паспорт, чтобы получить статус беженца в Литве и "залечь на дно".

Литовские правоохранители разоблачили боевика на границе и передали его украинской стороне.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он арестован, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание было осуществлено в результате межведомственного партнерского взаимодействия СБУ, Национальной полиции, прокуратуры и правоохранительных органов Литвы.