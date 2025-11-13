Правоохранители Литвы и Украины задержали боевика РФ на границе – фото, видео
На литовско-беларусской границе задержан боевик РФ, который пытался сбежать в Евросоюз, выдавая себя за украинского беженца. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.
Задержанный – гражданин Украины, 33-летний житель Сум.
Как установило расследование, после временной оккупации Крыма он выехал на полуостров, получил российский паспорт, вступил в партию "Единая Россия" и добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ.
В рядах армии РФ он был назначен оператором беспилотных систем. Он воевал на Южном фронте и запускал российские ударные дроны по Херсону.
Впоследствии боевик сбежал с огневых позиций в ЕС. Он планировал использовать свой украинский паспорт, чтобы получить статус беженца в Литве и "залечь на дно".
Литовские правоохранители разоблачили боевика на границе и передали его украинской стороне.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он арестован, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Задержание было осуществлено в результате межведомственного партнерского взаимодействия СБУ, Национальной полиции, прокуратуры и правоохранительных органов Литвы.
- 7 ноября СБУ задержала на Волыни боевика "Сомали", который пытался получить украинский загранпаспорт, чтобы выехать в Евросоюз.
