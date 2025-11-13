Правоохоронці Литви та України затримали бойовика РФ на кордоні – фото, відео

Українські та литовські правоохоронці затримали 33-річного сумчанина, який воював за РФ. Він намагався втекти до ЄС як біженець

Фото: Нацполіція

На литовсько-білоруському кордоні затримано бойовика РФ, який намагався втекти до Євросоюзу під виглядом українського біженця. Про це повідомили Служба безпеки України і Національна поліція.

Затриманий – громадянин України, 33-річний мешканець Сум.

Як встановило розслідування, після тимчасової окупації Криму він виїхав на півострів, отримав російський паспорт, вступив до партії "Единая Россия" та добровільно уклав контракт з Міноборони РФ.

У лавах армії РФ його призначили оператором безпілотних систем. Він воював на Південному фронті та запускав російські ударні дрони по Херсону.

Згодом бойовик втік з вогневих позицій до Євросоюзу. Він планував використати свій український паспорт, щоб оформити статус біженця в Литві та "залягти на дно".

Литовські правоохоронці викрили бойовика на кордоні та передали українській стороні.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання відбулося за результатами міжвідомчої партнерської взаємодії СБУ, Нацполіції, прокуратури та правоохоронних органів Литви.