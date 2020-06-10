Авто Porsche Panamera установило новый антирекорд на трассе Киев-Харьков: фото

Водитель Porsche Panamera 8 июня установил новый антирекорд по превышению скорости на трассе Киев-Харьков. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
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"Наибольшей скорость была у автомобиля Porsche Panamera с ДОУ АХ009 *** - 200 км/ч на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - отметили в полиции.
Камеры автофиксации выявили 41 автомобиль, они двигались со скоростью более 170 км/ч.
По данным полиции, наибольшее количество скоростного режима нарушали пять автомобилей, каждый по семь раз - Volkswagen ДОУ ВЕ898 ***, Toyota Camry ДОУ BH159 ***, Toyota Corolla ДОУ AA382 ***, Volkswagen ДОУ AA761 *** ВАЗ 11183 ДОУ AI805 *** .
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