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Авто Porsche Panamera установило новый антирекорд на трассе Киев-Харьков: фото

Авто Porsche Panamera установило новый антирекорд на трассе Киев-Харьков: фото - Фото
Система видеофиксации нарушений ПДД (Фото предоставлено производителем системы)
10.06.2020, 07:59

По данным полиции, 41 автомобиль ехали со скоростью более 170 км/ч 8 июня на трассе Киев-Харьков

Водитель Porsche Panamera 8 июня установил новый антирекорд по превышению скорости на трассе Киев-Харьков. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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"Наибольшей скорость была у автомобиля Porsche Panamera с ДОУ АХ009 *** - 200 км/ч на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский. Разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - отметили в полиции.

Превышение скорости

Камеры автофиксации выявили 41 автомобиль, они двигались со скоростью более 170 км/ч.

По данным полиции, наибольшее количество скоростного режима нарушали пять автомобилей, каждый по семь раз - Volkswagen ДОУ ВЕ898 ***, Toyota Camry ДОУ BH159 ***, Toyota Corolla ДОУ AA382 ***, Volkswagen ДОУ AA761 *** ВАЗ 11183 ДОУ AI805 *** .

  • 1 июня в Украине с 00:00 заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения.
  • 3 июня замглавы внутренних дел Антон Геращенко опубликовал у себя в Facebook номера автомобилей, которые превысили скорость на дорогах 2 июня 2020 года. Он сообщил о водителе Porsche Cayenne, который двигался со скоростью 210 км/ч по трассе Киев-Харьков.

Читайте также: Разбор. 72 км можно! Все, что надо знать о системе видеофиксации нарушений ПДД

Арина Толина
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