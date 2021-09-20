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Профдеятельность или "неприязненные отношения": рассматриваются две версии взрыва в Днепре

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 18:30
Профдеятельность или
Взрыв в Днепре (Скриншот из видео Нацполиции)

Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре, в результате которого погибли сотрудница Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и член Украинского легиона. Взрыв мог быть связан с профдеятельностью погибших или с "неприязненными отношениями с определенным кругом лиц". Об этом во время брифинга сказал заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, передает Суспільне.

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По словам Савенко, у пресс-секретаря управления ГСЧС Дарьи Гречищевой и бывшего инструктора по медпомощи Антитеррористической операции на Донбассе, члена Украинского легиона Алексея Кавлака была активная гражданская позиция, они занимались активной деятельностью и неоднократно находились в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Именно с этим, как считает следствие, могло быть связано преступление.

Заместитель руководителя областной прокуратуры не стал оглашать подробности второй версии и не уточнил, о неприязненных отношениях с каким именно "кругом лиц" может идти речь, ссылаясь на тайну следствия.

По словам Савенко, сила взрыва соответствовала взрыву от 1 до 2 кг тротила. Следствие еще не установило, где именно была взрывчатка.

Дело квалифицировано по статье о теракте, так как взрыв произошел в общественном месте рядом с центром города.

  • 15 сентября 2021-го в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека – спикер Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области Дарья Гречищева и бывший инструктор по медпомощи Антитеррористической операции на Донбассе, член Украинского легиона Алексей Кавлак. Полиция показала видео с места происшествия.
  • Дело расследует СБУ по статье о теракте.
  • По данным источника в правоохранительных органах, причиной взрыва могло быть прикрепленное к днищу машины самодельное взрывное устройство.

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Оксана Житнюк
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