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07.06.2019, 17:08

Прокуратура расследует коррупцию на консервах в Нацгвардии

Прокуратура расследует коррупцию на консервах в Нацгвардии - Фото
Консервы для нацгвардейцев (скриншот видео Нацгвардия/YouTube)

Военная прокуратура расследует хищение на закупках консервов и мяса на сумму 70 млн грн

Военная прокуратура Западного региона расследует разворовывание в Национальной гвардии. Об этом свидетельствуют материалы дела, переданные в Шевченковский районный суд Львова.

Служащие Нацгвардии подозреваются в злоупотреблении служебным положением и присвоении военного имущества при госзакупках продовольствия. Квалификация – ч. 3 ст. 410, похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, военной или другой техники, военного имущества.

Расследование установило, что в течение 2017-2019-х годов командование Центральной базы обеспечения Главного управления Нацгвардии и предприниматели подписали договора на сумму 70 млн грн. Согласно договорам, поставлялись консервы и мясо. Следствие установило, что поставленные продукты не соответствовали заявленному качеству и количеству.

6 июня в Госбюро расследований сообщили о начале расследования схемы кражи квартир, в которой фигурируют полицейские.

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Теги: коррупция, военная прокуратура, консервы, Национальная гвардия
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