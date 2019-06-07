Прокуратура расследует коррупцию на консервах в Нацгвардии

Консервы для нацгвардейцев (скриншот видео Нацгвардия/YouTube)

Военная прокуратура Западного региона расследует разворовывание в Национальной гвардии. Об этом свидетельствуют материалы дела, переданные в Шевченковский районный суд Львова.

Служащие Нацгвардии подозреваются в злоупотреблении служебным положением и присвоении военного имущества при госзакупках продовольствия. Квалификация – ч. 3 ст. 410, похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, военной или другой техники, военного имущества.

Расследование установило, что в течение 2017-2019-х годов командование Центральной базы обеспечения Главного управления Нацгвардии и предприниматели подписали договора на сумму 70 млн грн. Согласно договорам, поставлялись консервы и мясо. Следствие установило, что поставленные продукты не соответствовали заявленному качеству и количеству.

6 июня в Госбюро расследований сообщили о начале расследования схемы кражи квартир, в которой фигурируют полицейские.