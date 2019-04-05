"Прощались с жизнью": оккупанты били активистов при задержании

Крымскотатарский активист Ремзи Бекиров рассказал, что его жестоко избивали при задержании. Об этом он сказал своему адвокату Эдему Семедляеву, сообщает Крымская солидарность.
Адвокат уточнил, что Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова жестоко избили, вывезли в лес, отобрав их деньги и личные вещи.
"Ремзи Бекиров рассказал, как и где его задержали. 27 марта в 21:00-22:00 в городе Аксай, в кафе. Они были втроем: Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров. Человек 10-15 зашли, сразу повалили и начали избивать. В основном били по ногам, приказа не было бить по голове", - отметил адвокат.
Он добавил, что Арифмеметову били по голове, и он потерял сознание. "Но его быстро в чувство привели. У Ремзи был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 000 рублей. После этого он эти деньги не видел. В протоколе задержания это все указал и просил, чтобы вернули эти средства его супруге...Ребята уже были готовы прощаться с жизнью"- добавил Семедляев.
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Он уточнил, что после этого, их везли до Тимашевска в наручниках, застегнутыми сзади спины. "В пути слышали в свой адрес постоянные угрозы, оскорбления. Потом в Тимашевске приехали сотрудники ФСБ из Симферополя, пересадили их в другой автомобиль и где-то в 07:00-08:00 утра, 28 марта, они были уже в Симферополе", - добавил адвокат.
По его словам, в Симферополе был допрос, предъявление обвинения, суд, избрание меры пресечения и вечером отвезли их в СИЗО, где тоже слышали оскорбления в свой адрес.
"Их покормили в 22:00 28 марта, то есть, сутки они ничего не ели. Единственное, несколько раз была возможность попить воды. В наручниках читали намаз. 29 марта в 08:00, всех 23 арестованных крымских татар погрузили в автозаки. Уже в аэропорту они поняли, что их привезли в аэропорт. Затем их посадили в большой самолет. Куда их везут - им не сказали. Только лишь когда вышли из самолета, они поняли, что находятся в Ростове-на-Дону", - рассказал адвокат.
Всех в автозаках развезли по изоляторам. Содержится Бекерив в двухместной камере, условия содержания стандартные, прогулка один раз в день в течении часа.
27 марта в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей. На данный момент известно о 20 задержанных. Украина обратилась с требованием в ЕС.