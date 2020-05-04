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Против чиновников Мукачевского горсовета открыли дело за ослабление карантина

Против чиновников Мукачевского горсовета открыли дело за ослабление карантина - Фото
Мукачево (Фото: пресс-служба Мукачевского горсовета)
04.05.2020, 21:24

В ОГА говорят, что рынок и торговый центр сами отказались начать работать, несмотря на разрешение горсовета

Прокуратура открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по факту принятия горсоветом Мукачево решения разрешить работу рынков и торговых центров в городе. Ою этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Там напомнили, что 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров, вопреки распоряжению Кабмина продлить карантин из-за COVID-19.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК.

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В ОГА сообщили, что сегодня в Мукачево полицейские весь день проводили "разъяснительную работу" с предпринимателями.

Вместе с тем, по информации обладминистрации, вещевой рынок у вокзала и торгово-развлекательный центр "Щодня" сами отказались открыться.

  • Ранее полиция открыла дело по факту аналогичного решения горсовета Черкасс.
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Вадим Ребрина
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