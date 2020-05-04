Против чиновников Мукачевского горсовета открыли дело за ослабление карантина

Мукачево (Фото: пресс-служба Мукачевского горсовета)

Прокуратура открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по факту принятия горсоветом Мукачево решения разрешить работу рынков и торговых центров в городе. Ою этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там напомнили, что 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров, вопреки распоряжению Кабмина продлить карантин из-за COVID-19.

Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В ОГА сообщили, что сегодня в Мукачево полицейские весь день проводили "разъяснительную работу" с предпринимателями.

Вместе с тем, по информации обладминистрации, вещевой рынок у вокзала и торгово-развлекательный центр "Щодня" сами отказались открыться.

Ранее полиция открыла дело по факту аналогичного решения горсовета Черкасс.

По состоянию на утро 4 мая, в Украине - 12331 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. LIGA.net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.