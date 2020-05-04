Против чиновников Мукачевского горсовета открыли дело за ослабление карантина

Прокуратура открыла дело по статье о нарушении санитарных правил и норм по факту принятия горсоветом Мукачево решения разрешить работу рынков и торговых центров в городе. Ою этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
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Там напомнили, что 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров, вопреки распоряжению Кабмина продлить карантин из-за COVID-19.
Глава Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился к правоохранителям. Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК.
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В ОГА сообщили, что сегодня в Мукачево полицейские весь день проводили "разъяснительную работу" с предпринимателями.
Вместе с тем, по информации обладминистрации, вещевой рынок у вокзала и торгово-развлекательный центр "Щодня" сами отказались открыться.