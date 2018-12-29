Провокация: боевики в Донбассе обстреляли свои позиции - штаб ООС

Фото: 93-я ОМБр

Вечером 29 декабря с 21:40 до 21:45 боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить объединенные силы в срыве режима прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Обстрел был произведен в Луганской области в райное временно оккупированного населенного пункта Голубовское. Террористы вели огонь по своим позициям из стрелкового оружия и зенитной установки 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку.

Реклама

В штабе ООС подчеркивают, что украинские военные придерживаются взятых на себя обязательств и выполняют боевые задачи в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 29 декабря враг осуществил шесть обстрелов позиций объединенных сил, один украинский военный получил ранения.