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29.12.2018, 00:17

Провокация: боевики в Донбассе обстреляли свои позиции - штаб ООС

Провокация: боевики в Донбассе обстреляли свои позиции - штаб ООС - Фото
Фото: 93-я ОМБр

Террористы вели огонь по собственным укреплениям и при этом фотографировали и снимали видео

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Вечером 29 декабря с 21:40 до 21:45 боевики незаконных вооруженных формирований в Донбассе обстреляли собственные позиции, чтобы обвинить объединенные силы в срыве режима прекращения огня. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Обстрел был произведен в Луганской области в райное временно оккупированного населенного пункта Голубовское. Террористы вели огонь по своим позициям из стрелкового оружия и зенитной установки 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку.

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В штабе ООС подчеркивают, что украинские военные придерживаются взятых на себя обязательств и выполняют боевые задачи в строгом соответствии с действующим законодательством и нормами международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 29 декабря враг осуществил шесть обстрелов позиций объединенных сил, один украинский военный получил ранения.

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Теги: Донбасс, война в донбассе, провокация
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