Радиационный фон не превышен. В Чернобыльской зоне тушат очаги тления

Cпасатели тушат очаги тления в Чернобыльской зоне (фото - пресс-служба ГСЧС)

В Чернобыльской зоне по состоянию на 07:00 16 апреля спасатели продолжают тушить очаги тления пней и древесины Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Открытого огня не наблюдается.

"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - отметили в пресс-службе.

По данным ГСЧС, в Киеве - 0,012 мР /час, Киевской области - в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч, м. Чернобыле - 0,023 мР /ч.

Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники, в том числе два вертолета ГСЧС.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.

14 апреля Фирсов сообщил, что пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить.

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