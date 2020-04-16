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Радиационный фон не превышен. В Чернобыльской зоне тушат очаги тления

Радиационный фон не превышен. В Чернобыльской зоне тушат очаги тления - Фото
Cпасатели тушат очаги тления в Чернобыльской зоне (фото - пресс-служба ГСЧС)
16.04.2020, 10:17

По данным спасателей, открытого огня сегодня утром в Зоне отчуждения не наблюдается

В Чернобыльской зоне по состоянию на 07:00 16 апреля спасатели продолжают тушить очаги тления пней и древесины Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Открытого огня не наблюдается.

"Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений", - отметили в пресс-службе.

По данным ГСЧС, в Киеве - 0,012 мР /час, Киевской области - в пределах 0,011 мР / час при допустимом фоне 0,05 мР / ч, м. Чернобыле - 0,023 мР /ч.

Инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос. К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники, в том числе два вертолета ГСЧС.

  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме.
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.
  • 14 апреля Фирсов сообщил, что пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось сегодня потушить.

Читайте также: Пожары в Чернобыльской зоне. В Минздраве советуют не выходить из дома

Арина Толина
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